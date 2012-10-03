На 16 грудня в Україні призначені позачергові вибори

16 грудня поточного року відбудуться дострокові місцеві вибори у 64 населених пунктах України.

Як передає кореспондент УНІАН, низку постанов з цього приводу сьогодні затвердив парламент. Зокрема, відбудуться вибори Єнакіївського міського голови (Донецька область), Кам’янського міського голови (Черкаська область), Молодогвардійського міського голови (Луганська область). Водночас, парламент вкотре відмовився ухвалити рішення про проведення позачергових виборів Охтирського міського голови (Сумська область).

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