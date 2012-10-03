Розкрито замовне вбивство у Херсоні

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив, виступаючи на засіданні колегії УМВС у Херсонській області, начальник управління, генерал-майор міліції Валерій Литвин.

„Нашими співробітниками розкрито вбивство на замовлення директора філіалу російської судноплавно-реєстраційної компанії. Затримано двох виконавців, зараз проводяться заходи щодо визначення і затримання замовника злочину", - повідомив В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, 56-річний директор відділення Російського регістра судноплавства в Херсоні Г.Курлов був знайдений 8 серпня цього року в центрі Херсона з ножовим пораненням. Г.Курлов помер дорогою до лікарні від одержаного поранення.

Знаряддя вбивства - ніж було знайдено на місці нападу. За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Г.Курлов керував херсонською ділянкою Миколаївського відділення Російського морського регістра судноплавства. Російський морський регістр судноплавства має кілька підрозділів в Україні - в Одесі, Ізмаїлі, Києві, Криму, Маріуполі, Миколаєві та Севастополі.