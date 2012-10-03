Шахраї зібрали з чорнобильців кілька мільйонів доларів

Її члени звинувачуються в тому, що 2008 року створили житловий кооператив з метою нібито забезпечення житлом ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та інших пільговиків за умовами державних соціальних програм і шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами громадян на суму понад 24 млн грн.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Справу було порушено за ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 та ч.ч. 1, 2 ст. 358 Кримінального кодексу України (шахрайство, створення злочинної організації й підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їхній збут, використання підроблених документів).