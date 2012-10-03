Сусід убив міліціонера в під'їзді

Як зазначається в офіційному повідомленні сектора зв'язків із громадськістю УМВС України в м. Севастополі, 1 жовтня о 23-й годині до чергової частини міської міліції надійшло повідомлення від лікаря станції «Швидка допомога» про те, що в під'їзді одного з будинків в Гагарінському районі виявлено труп невідомого чоловіка з вогнепальним пораненням.

На місце події виїжджали слідчий-оперативна група, керівництво УМВС України в м. Севастополі. На місці події встановлено, що загиблим є працівник севастопольської міліції, 1989 року народження.

Зловмисника було затримано за гарячим слідом. Ним виявився 22-річний житель Севастополя, який мешкав в одному будинку із загиблим. У нього вилучено зброю.

Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст.115 (вбивство) Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство, яке з'ясовує всі обставини події.