На завтра дощі обіцяють двом регіонам України

Завтра вночі у більшості західних областей України, у Житомирській та Вінницькій областях, а вдень на Київщині, Чернігівщині та Черкащині місцями очікуються невеликі короткочасні дощі.

Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер південно-східний, на Правобережжі з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 13-18°, у східних областях подекуди 6-8° тепла; вдень 18-23°, на Одещині та у Криму до 27°.

У Києві та області у четвер вночі - без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°, у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 19-22°, у Дніпрі біля Києва 17°.