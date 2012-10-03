Северінсен: В українських ЗМІ посилюється самоцензура

Про це пише екс-глава Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні Ханне Северінсен у статті для чергового випуску «Українського тижня».

Х.Северінсен відзначила, що в Україні немає прозорості в питаннях володіння основними інформресурсами.

«До того ж, спостерігається дедалі більше «джинси», проплачених матеріалів у ЗМІ. Часто воно таке неприховане, що впадає в око відразу. Але ця практика свідчить про збільшення кількості випадків підкупу редакторів і журналістів, а відтак про посилення самоцензури», - зазначає Х.Северінсен.

Екс-голова Моніторингового комітету ПАРЄ також вказала на нові загрози свободі мас-медіа з боку законотворців, зокрема про скасований законопроект про наклеп. «Це документ, який прямо суперечить обов’язкам України перед Радою Європи», - зазначає вона.

Як повідомляв УНІАН. 18 вересня український парламент прийняв у першому читанні проект закону, яким передбачав запровадження кримінальної відповідальності за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також ряд протестів з боку журналістської спільноти.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу. 2 жовтня Верховна Рада України скасувала своє рішення про схвалення у першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини». За дане рішення проголосували 349 із 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.