В Азарова обіцяють, що Земельний банк даватиме кредити під 10% річних

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на слова директора Департаменту фінансово-кредитної політики Баграта Ахіджанова.

На думку Мінагропроду, кредитування Земельним банком підприємств АПК дозволить зменшити навантаження на державний бюджет, з якого наразі компенсується частина ставок за кредитами.

«Ми плануємо створити Земельний банк для того, щоб сільгоспвиробники мали сприятливі умови для роботи. Зараз кредитні ставки, під які кредитуються аграрії в інших країнах, становлять 4-7% річних, а кредитні ставки, які пропонують комерційні банки для українських аграріїв, коливаються в межах 20-25%, тобто чверть частини від тіла кредиту », - зазначив Б.Ахіджанов.

За його словами, державна програма зі здешевлення кредитних ставок працює в Україні вже більше 10 років, проте не вирішує питання комплексно через відсутність коштів у держбюджеті в необхідній кількості.

«Левова частка державних коштів йде на погашення тих високих кредитних ставок, які щорічно зростають. З одного боку, є об'єктивні обставини, що формують ці кредитні ставки, але держава не впливає на це. Тому ми вирішили підтримати ідеологію створення Земельного банку, який дозволив би аграріям одержувати кредити під ставки не більше 10% річних», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії з початку поточного року (за даними на початок жовтня) залучили 6 млрд грн кредитів, що дещо менше обсягів кредитування минулого року.

За інформацією Національного банку України, обсяги агрокредитування в Україні за підсумками 8 місяців становили 37 млрд грн. Збільшення кредитування в агросфері відбулося за рахунок видачі кредитів в іноземній валюті.