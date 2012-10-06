Прокуратура порушила справу проти митників у Керчі
00:45, 06 жовтня 2012Суспільство
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Прокуратура Криму цього тижня порушила кримінальну справу щодо начальника і головного інспектора митного поста "Керч" за підозрою у зловживанні службовим становищем.
За інформацією прес-служби прокуратури, розміщеною на офіційному сайті, співробітники митниці занизили вартість палива, що імпортувалося, внаслідок чого "до бюджету недонараховано податків і зборів на суму понад 150 тисяч гривень".
Інших подробиць прес-служба не повідомляє.
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