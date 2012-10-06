Прокуратура порушила справу проти митників у Керчі

За інформацією прес-служби прокуратури, розміщеною на офіційному сайті, співробітники митниці занизили вартість палива, що імпортувалося, внаслідок чого "до бюджету недонараховано податків і зборів на суму понад 150 тисяч гривень".

Інших подробиць прес-служба не повідомляє.