Прокуратура порушила справу проти митників у Керчі

00:45, 06 жовтня 2012
Суспільство
963 0

Прокуратура Криму цього тижня порушила кримінальну справу щодо начальника і головного інспектора митного поста "Керч" за підозрою у зловживанні службовим становищем.

За інформацією прес-служби прокуратури, розміщеною на офіційному сайті, співробітники митниці занизили вартість палива, що імпортувалося, внаслідок чого "до бюджету недонараховано податків і зборів на суму понад 150 тисяч гривень".

Інших подробиць прес-служба не повідомляє.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter