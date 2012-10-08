У Нацбанку запевняють, що вже пом’якшили монетарну політику

Таку думку висловив директор департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергій Кораблін, передає «Дзеркало тижня. Україна».

Представник центробанку нагадав, що були зменшені ставки по операціям РЕПО, були збільшені терміни видачі коштів з 30 до 90 днів, пом’якшені умови резервування, збільшені можливі залишки коштів банків на коррахунках.

«Як наслідок, за останніми даними, середньоденні залишки в банках на коррахунках збільшилися від 17,9 млрд. в серпні до трохи більше 20 млрд. у вересні», — додав С. Кораблін.