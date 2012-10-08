У Криму оголосили штормове попередження

Як повідомила УНІАН прес-служба рятувального відомства автономної республіки, місцями на півострові очікуються сильні зливи. Синоптики також прогнозують північно-західний вітер швидкістю 15-20 метрів на секунду, місцями пориви до 25 м/с.

"При поривах вітру остерігайтеся перебувати поблизу ліній електропередач, старих будівель і сухих дерев. Під час грози уникайте відкритої місцевості і узвиш, не знаходьтеся під деревами, що окремо стоять, перед електроприладами, поблизу металевих конструкцій, не купайтеся. У приміщеннях бажано не використовувати електроприлади і телефонний зв'язок", - радять рятувальники.