Офіційний курс валют на 9 жовтня

04:00, 09 жовтня 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 8 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1035.7329 (на 8 жовтня – 1039.2499)

10 RUR – 2.5719 (на 8 жовтня – 2.5805)

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