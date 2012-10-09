Офіційний курс валют на 9 жовтня
04:00, 09 жовтня 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 8 жовтня – 799.3000)
100 EUR – 1035.7329 (на 8 жовтня – 1039.2499)
10 RUR – 2.5719 (на 8 жовтня – 2.5805)
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