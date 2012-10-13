Кардинал Гузар називає УПА прикладом боротьби за права людини

Напередодні 70-ї річниці створення Української повстанської армії учасник ініціативної групи «Першого грудня» кардинал пояснив в інтерв’ю газеті «День», що люди мають право на оборону свого життя, повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

«Наприкінці 1920-х років у східних областях України, не на Галичині, бо Галичина була під Польщею, відбулося чотири тисячі сільських повстань проти насильної колективізації. Люди боронили своє життя, свою екзистенцію. Чи мали право? Так, мали право», - підкреслив екс-глава Української греко-католицької церкви.

Кардинал навів приклади з української історії, коли люди успішно відстоювали свої права: «Є ще позитивний приклад - наша УПА. Її саме ім’я говорить за себе "Українська повстанська армія", вона повстала проти окупантів: проти німців, а головне - проти НКВД. УПА повстала, щоб боронити права людини».

«Коли якась влада, якийсь уряд починають дуже драстично відбирати в людей їхні права, люди мають право боронитися. Безумовно, це не така річ, яку треба робити щодня. Для цього мають бути відповідні обставини, бо не кожна революція призводить до чогось доброго. Ось Жовтнева революція. Там нічого доброго не сталося», - сказав Л.Гузар.