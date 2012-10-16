У ЄЕК кажуть, що російський збір на сільгосптехніку не торкнеться України

18:21, 16 жовтня 2012
Суспільство
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У разі введення Росією утилізаційного збору на сільгосптехніку це не стосуватиметься України, оскільки буде впроваджено компромісний механізм як для автомобілів.

Слепньов каже, що ще ніякого рішення немає

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав міністр з торгівлі Євразійської економічної комісії (постійно діючого наднаціонального регулюючого органу Митного союзу і Єдиного економічного простору) Андрій Слепньов.

«Питання про введення збору утилізації розглядається в уряді РФ, але поки що якогось рішення я не бачив. Пропозиція є, але відомства між собою сперечаються. Щодо автомобілів питання з Україною найближчим часом буде вирішено, і, зрозуміло, у разі введення збору на сільгосптехніку питання буде вирішено автоматично за тією самою схемі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія має намір ввести утилізаційний збір на сільгосптехніку, що ввозиться з-за кордону на її територію. Він повідомив, що Міністерство економічного розвитку, Міністерство промисловості відпрацюють це питання і найближчим часом представлять пропозиції.

В.Путін відзначив, що Білорусь також зацікавлена в тому, щоб такі самі заходи підтримки були реалізовані. На його думку, офіційний Мінськ підтримає таку пропозицію російської сторони в рамках Єдиного економічного простору і Митного союзу.

25 вересня урядовий уповноважений зі співпраці з СНД Валерій Мунтіян повідомив, що Україна пропонує Росії ввести в обох країнах національні режими для стягнення утилізаційного збору при імпорті автомобілів. (Національний режим припускає, що стягнення утилізаційного збору з українських автомобілів, що імпортуються до Росії, відбуватиметься на тих самих умовах, що і виробництво аналогічної продукції всередині РФ, і навпаки.)

Нагадаємо, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на автомобілі та автобуси, що імпортувалися з Росії.

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