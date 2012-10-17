Під головуванням Президента збереться Комітет з економічних реформ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Засідання відбудеться в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11).

Фотографи та оператори запрошуються до зали на 13:45. Інші представники ЗМІ запрошуються до Прес-центру АПУ.

Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента України до 12:00 17 жовтня за тел.: (044) 255-71-77, 255-71-40.