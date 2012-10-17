Під головуванням Президента збереться Комітет з економічних реформ
07:41, 17 жовтня 2012Суспільство
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У середу, 17 жовтня, о 14:30 під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Комітету з економічних реформ.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Засідання відбудеться в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11).
Фотографи та оператори запрошуються до зали на 13:45. Інші представники ЗМІ запрошуються до Прес-центру АПУ.
Акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента України до 12:00 17 жовтня за тел.: (044) 255-71-77, 255-71-40.
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