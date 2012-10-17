Британська письменниця стала першою в історії жінкою, яка виграла двох Букерів

Ґ.Ментел - перший в історії британський автор, який двічі удостоївся цієї нагороди, повідомляє ZN.UA.

Букерівська премія вручається щорічно за кращий прозаїчний твір англійською мовою, написаний громадянином Великої Британії, Ірландії або однієї з країн Британської Співдружності. Переможець одержує приз у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Букера отримав роман Ґ.Ментел «Bring up the bodies» («Внесіть тіла»), друга частина трилогії про піднесення і падіння Томаса Кромвеля, радника короля Генріха VIII. Перша книга серії «Вовчий зал» отримала премію у 2009 році.

До Ґ.Ментел володарями двох Букерів були тільки Джозеф Кутзеє з Кейптауну (ПАР) і австралійський автор Пітер Керрі.

При цьому Ґ.Ментел стала не тільки першим британським автором - двічі лауреатом премії, заснованої у 1968 році на її батьківщині, а й першою в історії жінкою, яка отримала два Букери.

«Внесіть тіла» - продовження вигаданої біографії Кромвеля. У новому романі його очима показано історію падіння Анни Болейн, другої дружини Генріха VIII. У мить, коли король вирішує позбавитись Анни, плести змову проти неї та її впливової родини починає його радник, який використовує становище королеви як шанс звести рахунки з власними ворогами.

Минулого року лауреатом Букерівської премії став Джуліан Барнс.