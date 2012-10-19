Серійний педофіл спіймався, коли всиновлював трьох братів з дитбудинку

00:25, 19 жовтня 2012
Суспільство
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Оперативники карного розшуку Дніпровського райуправління міліції Києва та Одеси спільно затримали педофіла, який більше чотирьох років перебував у розшуку.

Про це УНІАН повідомили в ВЗГ ГУМВС України в м.Києві.

В повідомленні зазначається, що “слідством вже встановлено, що потерпілими стали восьмеро хлопчиків, а кількість епізодів зґвалтування та розбещення неповнолітніх підозрюваним сягає 83”.

В міліції повідомляють, що він є уродженцем Київської області і “у 2008 році у свої 34 мав все про що мріють пересічні громадяни – дуже високооплачувану роботу в одній престижній столичній фірмі, сталу родину - дружину, дитину”, але ніхто не знав, що “він жив подвійним життям та мав нездоровий інтерес до дітей”. В повідомленні зазначається, що він на дорогому автомобілі їздив вулицями Києва та шукав хлопчиків з неблагополучних сімей віком від 8 до 9 років. Він представлявся режисером та обіцяв зняти їх у фільмі.

В міліції зазначають, що діти за увагу до них та похід у «Макдональдс» були “готові виконувати будь-яку забаганку дорослої людини”. При цьому вони приводили ще й своїх товаришів-однолітків і як винагороду отримували по п’ятдесят гривень.

В повідомленні зазначається, що один із хлопчиків розповів про свого нового знайомого батькам, а ті звернулися до міліції. В цей час зловмисник почав переховуватись і переїхав до Одеси, де проживав і працював без офіційного оформлення.

В міліції повідомляють, що він був затриманий працівниками правоохоронних органів, коли оформляв фіктивний шлюб з дівчиною, котрій був потрібний такий шлюб для того, щоб всиновити та забрати з дитячого будинку трьох малолітніх братів. “Під час оформлення документів на всиновлення одеській міліції стало відомо, що чоловік перебуває у розшуку за вчинення тяжких злочинів”, - сказано в повідомленні. Підозрюваного заарештовано, а зараз триває розслідування “у рамках кримінальної справи, порушеної відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, пов’язаними із зґвалтуванням та розбещенням неповнолітніх. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

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