Більше 30% українців досі не мають тепла в оселях

За даними обласних державних адміністрацій, в країні запущено 82,2% котельних, підключено до теплопостачання 84% дитячих і навчальних закладів, а також більш як 79% медичних установ. За минулу добу введено в роботу 694 котельних, до теплопостачання підключено більш як 5,6 тисячі житлових будинків і 399 об'єктів соціальної сфери.

Зокрема, у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій і Сумській включено у роботу всі котельні, тепло одержують 100% житлових будинків і об'єктів соціальної сфери.

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Більш як 90% котельних запущено у Вінницькій (94,5%), Житомирській (99,9%), Івано-Франківській (90,02%), Кіровоградській (91,6%), Миколаївській (93,3%), Полтавській ( 99,6%), Рівненській (99,9%), Тернопільській (98,3), Харківській (93,8%), Хмельницькій (93,5%), Чернігівській (95,8%) областях і в Києві (97, 8%).

Теплоносій одержують більш як 90% житлових будинків у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській і Чернігівській областях, а також у Києві.

Об'єкти соціальної сфери повністю забезпечені теплом у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, Рівненській Сумській і Харківській областях. В Івано-Франківській області обігріваються всі дитсадки і лікарні, а також 92% навчальних закладів. У Чернігівській області і Києві повністю обігріваються дитячі дошкільні і навчальні заклади, тепло у цих регіонах одержують більш як 98% і 94% лікарень відповідно. У Київській, Кіровоградській, Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях теплом повністю забезпечені лікарні, а також понад 90% дитсадків і 80% навчальних закладів.