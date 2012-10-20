2015 р. оголошено Роком ветеранів Великої Вітчизняної

Згідно з Указом, 2015 рік оголошується Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, сказав глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.

Гідне відзначення 70-річчя визволення України від фашистських загарбників та Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років є нашим моральним обов’язком перед поколінням, яке своїм подвигом фактично вибороло для сучасників незалежну Українську державу, підкреслив він.

Указ передбачає низку заходів щодо подальшого посилення соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та продовження традиції шанобливого ставлення до цих людей, зокрема йдеться про збільшення мінімального розміру пенсії для інвалідів війни, розміру підвищень до пенсій інвалідам війни та учасникам бойових дій, а також поліпшення їх медичного та соціального обслуговування.

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Пропонується також забезпечувати автомобілями інвалідів війни, які безпосередньо брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни 1945 року з Японією, а також поліпшити їх житлові умови.

«Величезний життєвий досвід цього покоління, його працелюбність та відповідальність мають залишитися прикладом для підростаючих поколінь. Це вічна данина пам’яті нашим батькам та дідам», - підкреслив С.Льовочкін.

Йдеться, зокрема, про проведення протягом 2013-2014 років заходів із відзначення 70-ї річниці визволення України, Києва, АР Крим, областей, міст та інших населених пунктів від фашистських загарбників; та у 2015 році - 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

«Передбачено надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів. Конкретні завдання поставлені щодо патріотичного виховання молоді, проведення відповідної наукової, науково-просвітницької та видавничої роботи», - наголосив Глава Адміністрації Президента.

Він звернув увагу на те, що Указ також передбачає роботу щодо впорядкування військових поховань, ремонт і реставрацію меморіалів, пам'ятників і пам'ятних знаків полеглим у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, проведення науково-дослідної та пошукової роботи.

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Уряду також доручено внести пропозиції щодо встановлення президентської відзнаки - медалі «70 років визволення України від фашистських загарбників» та разом з державами СНД опрацювати питання щодо виготовлення єдиної ювілейної медалі до 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Заходи, присвячені 70-й річниці визволення України від фашистських загарбників і Перемоги, також мають провести закордонні дипломатичні установи України.

«Саме зі звільнення території України розпочалося очищення від фашистської навали країн Європи, це - подія європейського масштабу. Ця Перемога дала українському народу шанс на життя та відродження, принесла мир на нашу землю. Наші батьки вибороли наше майбутнє і дали життя наступним поколінням. Вшанувати їх пам'ять - наш вічний обов’язок», - сказав С.Льовочкін.