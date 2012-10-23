Зі штабу УДАРу вкрали два ноутбуки

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, вранці 22 жовтня до чергової частини Шахтарського міськвідділу міліції надійшло повідомлення від уповноваженого партії «УДАР» про те, що вночі невідомі проникли в приміщення офісу партії і викрали два ноутбуки.

Під час огляду на місці злочину слідів злому вхідних дверей встановлено не було, внутрішній порядок в приміщенні не порушено. З офісу було таємно викрадено два ноутбуки з комп'ютерними мишками, які належать партії «УДАР», загальною вартістю приблизно 10 тис. грн. Інше майно не постраждало.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 185 ч. 3 КК України.

Як повідомляв УНІАН, за словами керівника цього штабу Дениса Комарова, «сьогодні вранці, близько 7.50, коли співробітники окружного виборчого штабу партії «УДАР» прибули до офісу, вони виявили зникнення двох ноутбуків; крім того, задні двері офісу були відкриті”.

Він відзначив, що, крім двох робочих ноутбуків з важливою інформацією, нічого не зникло, і грабіжники залишили незайманим ще два ноутбуки, принтер, інтернет-модеми і обігрівач.

Керівник штабу вважає, що метою грабіжників були не матеріальні цінності, а інформація, що зберігалася в штабних комп'ютерах.