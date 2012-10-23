Завтра в Україні дощитиме

У середу, 24 жовтня, по Україні місцями пройде невеликий дощ, лише на Закарпатті та у південній частині без опадів. Вночі та вранці в Україні місцями туман.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, на узбережжі морів - до 12°; вдень - 6-11°, на Закарпатті та півдні країни - 12-17°.

По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, туман; вдень без істотних опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-8°, вдень - 6-11°.