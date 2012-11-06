У Колеснікова пропонують перевіряти у пасажирів документи при посадці в поїзд

Така пропозиція міститься в проекті постанови Кабінету міністрів «Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом» і наказу Мінінфраструктури «Про затвердження змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України», повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Документом передбачається, що в проїзному документі будуть вказані обидві сторони договору - перевізник (залізниця) і пасажир (також квиток містить інформацію про страхування пасажира).

При оформленні квитка як дорослого, так і дитячого, в залізничній касі досить буде назвати прізвище та ім'я особи, яка здійснюватиме поїздку. При одержанні проїзного документа пасажир обов'язково має, не відходячи від каси, перевірити правильність вказаних в ньому відомостей, зокрема прізвища та імені. В процесі оформлення електронних проїзних документів прізвище та ім'я пасажира указуватиме особа, яка здійснює оформлення і оплату проїзного документа.

Планується, що пасажири-пільговики оформлятимуть проїзні документи після пред'явлення оригіналів документів, що підтверджують право безплатного або пільгового проїзду. До квитка вноситиметься прізвище та ім'я особи, а також номер відповідного документа, що дає право на пільговий проїзд.

При посадці в поїзд пасажир зобов'язаний буде пред'явити провіднику проїзний документ і паспорт або інший документ, що засвідчує особу (тимчасове посвідчення громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, дипломатичний або службовий паспорт, посвідчення особи моряка, проїзний документ дитини, свідоцтво про народження дитини або інший документ, що засвідчує особу і містить інформацію про дату народження дитини, військовий квиток, посвідчення водія, студентський квиток).

Переоформити проїзний документ зі зміною прізвища та імені пасажира буде неможливо.

У міністерстві уточнили, що в проїзних документах на проїзд у регіональних поїздах і в поїздах приміського сполучення прізвище і ім'я пасажира вказуватися не будуть.

У Мінінфраструктури нагадали, що введення електронних іменних проїзних документів дозволить пасажиру через Інтернет, не звертаючись до білетної каси, повністю оформити проїзний документ. А повернення до практики іменних проїзних документів дозволить забезпечити на належному рівні безпеку пасажирів, правопорядок на станціях, вокзалах, у пасажирських поїздах і сприятиме викоріненню спекуляцій.

Додаткових коштів реалізація проекту впровадження іменних і електронних квитків не вимагає, оскільки оформлення таких проїзних документів здійснюватиметься в рамках діючих розробок Автоматизованої системи управління пасажирськими перевезеннями «Укрзалізниці» (АСУ ПП УЗ).