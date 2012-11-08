Газпром не має наміру переглядати ціну на газ для України
Російський монополіст "Газпром" не планує найближчим часом переглядати ціну на газ для України.
Про це повідомив в ході телефонної конференції глава департаменту зовнішньоекономічної діяльності Павло Одер.
"Підстав для перегляду ціни для України в даний час немає", - сказав він, додавши, що найближчим часом холдинг не планує розглядати це питання, повідомляє РІА "Новости".
Ціна російського газу для України в третьому кварталі поточного року становила близько 426 доларів за тисячу кубометрів.
У червні "Нафтогаз України" направив "Газпрому" заявку про закупівлю в 2013 році 24,5 мільярда кубометрів газу, що на 9,2% менше прогнозованих обсягів імпорту в 2012 році (27 мільярдів кубометрів).
У січні-серпні цього року Україна скоротила імпорт російського газу на 34,2% або на 11,14 мільярда кубометрів - до 21,47 мільярда кубометрів порівняно з аналогічним періодом 2011 року.