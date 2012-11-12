У Колеснікова вирішили, що паспорт треба показувати і в касі, і в поїзді

Як повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, відомство вносить відповідні зміни до проектів постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом» і наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України» щодо запровадження іменних і електронних проїзних документів.

Нагадаємо, раніше Мінінфраструктури пропонувало зобов'язати пасажирів пред'являти документи, які засвідчують особу, під час посадки на потяг, а не під час придбання квитків.

З 1 січня 2013 року оформлення проїзних документів на пасажирський потяг у касах здійснюватиметься за поданням паспорта або іншого документа, що засвідчує особу (тимчасового посвідчення громадянина України, паспорта для виїзду за кордон, дипломатичного або службового паспорта, посвідчення особи моряка, проїзного документа дитини, свідоцтва про народження дитини, військового квитка, посвідчення водія, студентського квитка тощо).

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Таким чином, з нового року залізничний квиток міститиме прізвище і ім'я пасажира.

При оформленні проїзних документів через електронні канали самообслуговування, зокрема за допомогою мережі Інтернет, вноситься прізвище і ім'я особи, яка планує здійснювати поїздку, і зазначається особа, яка здійснює оформлення і оплату платіжною картою проїзного документа.

У проїзних документах на проїзд у регіональних потягах і квитках на проїзд у потягах приміського сполучення прізвище і ім'я особи не зазначається.

Оновлені проекти постанови «Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом» і наказу «Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України» розміщені на сайті Мінінфраструктури.