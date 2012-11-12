Міжнародні спецвиставки у Києві: «Освіта та кар'єра-2012» та „Освіта за кордоном”.

15-17 листопада в „Українському домі” (Київ, вул. Хрещатик, 2) пройдуть міжнародні спеціалізовані виставки «Освіта та кар'єра-2012» та „Освіта за кордоном” , які стали своєрідим освітянським трендом. Унікальність цих заходів, які відбудуться вже в у 22-ий раз, в кількості інформації та пропозицій від учбових закладів України та із-за кордону.

Загальна кількість представлених ВУЗів – понад 200, із них близько 70 – іноземні. .Мета виставок – якомога ширше інформувати молодь, старшокласників та їх батьків, усіх творчих людей про молодіжні програми, студентські обміни, можливості отримання вищої освіти в Україні та за кордоном.

На виставках представники учбових закладів спілкуються безпосередньо із своїми потенційними абітурієнтами та майбутніми студентами. Тут завжди раді приділити увагу, розповісти про свій учбовий заклад, відповісти на всі запитання відвідувачів. На кожен день розписані програми проведення учбовими закладами презентацій та семінарів.

Якщо Ви мрієте про успішну кар”єру, думаєте про майбутнє своїх дітей, хочете змінити життя на краще, приходьте на виставку та реалізуйте можливості, які відкриваються для Вас.

Виставка працює 15-17 листопада з 11.00 до 18.00. Вхід вільний.

Більш детальна інформація за тел.: (044) 237-85-43.

www.osvitainfo.com.ua,

www.edu-abroad.com.ua