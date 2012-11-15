Інвестори прийняли рішення щодо будівництва морської частини «Південного потоку»

Рада директорів компанії South Stream Transport на засіданні в середу в Мілані ухвалила остаточне інвестиційне рішення по морській частині проекту "Південний потік", і також прийняла рішення зареєструвати компанію в Амстердамі, говориться в повідомленні "Газпрому".

"Члени ради директорів, в число яких входять представники ВАТ" Газпром ", Eni, EdF і BASF SE, обговорили ключові питання реалізації проекту" Південний потік "і прийняли остаточне інвестиційне рішення по морській частині проекту" Південний потік ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє РІА Новости, на засіданні була також затверджена реєстрація компанії South Stream Transport BV в Амстердамі (Нідерланди).

Було відзначено, що проект будівництва морської ділянки газопроводу "Південний потік" буде здійснюватися у відповідності з термінами і на умовах, затверджених радою директорів компанії на початку поточного року.