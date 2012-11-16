За затримання керівника медіа-холдингу покарали міськвідділ міліції

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю головного управління МВС України в Запорізькій області, відповідний наказ за результатами службового розслідування, призначеного після публікації матеріалів про інцидент у ЗМІ, підписав начальник Запорізького главку міліції Володимир Серба.

«За результатами перевірки наказом начальника ГУ МВС України застосовано суворі заходи дисциплінарної відповідальності до першого заступника начальника Мелітопольського міськвідділу міліції Бондаренка, начальника Мелітопольського міськвідділу міліції Касая та заступника начальника ГУ МВС України в Запорізькій області Чебурахіна», - повідомили у ВЗГ.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 жовтня 2012 року співробітники Мелітопольського міськвідділу міліції затримали генерального директора медіа-холдингу «МВ», відомого в Мелітополі журналіста М.Кумока. Цьому передували спроби затримати автомобіль друкарні холдингу, що відвозив до Криму газети. Після затримання М.Кумока машину евакуатором було доставлено до міськвідділу міліції. При цьому її було пошкоджено. Після втручання в ситуацію колег-журналістів, спостерігачів ОБСЄ і учасників виборчого процесу М.Кумока звільнили, автомобіль повернули власникам, а начальник ГУ МВС України в Запорізькій області призначив за фактом події службове розслідування.