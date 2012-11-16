Експерт: податок на продаж валюти вирвали з контексту

Про це заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова на прес-конференції у четвер.

Як повідомляли ЗМІ, влада розглядає можливе введення 15% податку на продаж іноземної валюти і 1% відрахування до Пенсійного фонду України.

«Думки розділилися. Питання дискусійне. Можливо, є сенс дати можливість висловитися банкам, висловитися ринку. Принаймні... ця норма готова для обговорення, її потрібно обговорювати», - висловила О.Щербакова свою думку з приводу публікацій у ЗМІ на дану тематику.

Як повідомлялося, збір з безготівкових валютних операцій в Україні був введений у 1998 році як тимчасовий захід для підтримки Пенсійного фонду. Збір був скасований у 2011 році.