Кличко відмовився стати «найстарішим боксером в історії»

"У мене немає мети стати найстарішим боксером в історії. А майже всі мрії, які у мене були, я реалізував. Потрібно бути реалістом і розуміти біологічні процеси, що відбуваються в організмі. Молодшими не стають, і дуже важливо вчасно зупинитися", - сказав Кличко-старший в ефірі телеканалу ARD, повідомляє «Спорт-Експрес».

Нагадаємо, 41-річний боксер зайнявся політикою, а його партія "УДАР" пройшла в парламент України за результатами виборів.

Очікується, що Кличко оголосить про своє рішення до 17 грудня - на цей день заплановано перше засідання Верховної ради в її новому складі.

Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли про завершення Віталієм боксерської кар'єри, проте його представники це кожен раз спростовували.