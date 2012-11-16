Міжбанк закриває тиждень зниженням котирувань

У п'ятницю, 16 листопада, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,2370/8,2470, до 12:00 ціни впали 8,1900/8,1970. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1900/8,1990 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2596/0,2600, до 12:00 ціни знизилися 0,2578/82. На час закриття ціни досягли мінімуму 0,2572/76. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31.7399 (+0.0674).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2725/1,2780. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5055/10,5195, до 12:00 ціни пішли вниз 10,4200/10,4325. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,4355/10,4510.