Польські аналітики пророкують гривні девальвацію до 8,8 за долар

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав аналітик інвестиційного будинку польського BRE Banka Якуб Шкопек, зауваживши, що схожі оцінки дають аналітики інших міжнародних фінансових інститутів.

"Очікуємо на делікатну девальвацію, тобто не різку зміну, а поступове сповзання. Дуже сильний консенсус на сьогодні в тому, що до кінця року гривня подешевшає на 10%", - сказав експерт, зазначивши, що така девальвація не матиме дуже драматичних наслідків для компаній з України, які котируються на Варшавській біржі.

Він пояснив це тим, що більшість українських емітентів на ВФБ постачають свою продукцію на експорт, зауваживши, що девальвація негативно вплине в першу чергу на компанії, які мають велику заборгованість в іноземній валюті.

"Трохи є таких, які кажуть, що гривня буде коштувати на кінець року дорожче, ніж 9 грн за дол", - сказав він.

"Якщо звичайно не трапитися політичної катастрофи, ми не будемо свідками такого падіння гривні, яке було в 2008 році", - додав аналітик.

Я.Шкопек також зауважив, що найбільш негативний прогноз, який він бачив, говорив про підвищення вартості долара до 10 гривень на протязі 2 років.

Аналітик польського інвестиційного відділення італійської UnicreditGroup Марчін Гонтаж назвав очікуваним максимальне зниження курсу гривні до 9,20 гривень за долар.

"Девальвація на рівні 10-15% очікувана, але якщо вона б досягла 30-40%, то тоді можна говорити про великий сюрприз", - сказав він.

Серед українських компаній, які можуть найбільше постраждати від девальвації, аналітик назвав найбільшого в Україні виробника цукру - агропромисловий холдинг Astarta.

Він зазначив, що зниження вартості національної валюти, в якій розраховується грошовий потік компанії (cashflow), робить його більш дешевим для іноземних інвесторів, що призводить до падіння вартості акцій таких компаній. Я.Шкопек також назвав серед негативних наслідків девальвації зростання навантаження на обслуговування валютних кредитів.

Адам Мілевич з брокерської компанії нідерландського ING сказав, що аналітики компанії прогнозують «середній курс» долара в Україні в наступному році на рівні близько 9 грн, а в 2014 р. - 9,24 грн.

"Девальвація буде весь час продовжуватися", - сказав він, не уточнивши, коли цей процес може бути закінчений.

Павло Пухальський з Dom Maklerski BZWBK сказав агентству УНІАН, що на ринку звучали оцінки, що українська гривня може подешевшати, в найгіршому випадку, на 50%.

За його словами, найбільше постраждають від девальвації компанії з великою валютної заборгованістю.

"Чим більший борг у компанії, тим більш негативний вплив", - сказав аналітик компанії, яка вивела на Варшавську біржу половину з 12 котируються на ній зараз компаній з України.

Більшість співрозмовників агентства також сказали, що парламентські вибори в Україні, що пройшли в кінці жовтня, не вплинули на вартість українських компаній на Варшавській біржі, оскільки перемога правлячої в країні з початку 2010 року Партії регіонів була очевидною. Більш того, на думку польських аналітиків, інвестори навіть позитивно сприйняли цю новину, тому що сильна влада зможе більш ефективно керувати країною.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 листопада, директор департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку НБУ Сергій Кораблін заявив, що Нацбанк вважає неминучим поступове підвищення курсової гнучкості національної валюти. У цей же день котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку вперше за майже останні чотири роки досягли рівня 8,3 грн.

Довідка УНІАН. Україна ввела в обіг гривню після гіперінфляції початку дев'яностих років у 1996 році, встановивши курс до долара на рівні 1,8 грн. Перша девальвація почалася в 1998 році через фінансову кризу в Росії і в її результаті українська національна валюта подешевшала до американського долара до 2000 року до 5,4 грн. Після цього курс почав зміцнюватися, досягнувши, за даними НБУ, 5,05 грн в 2007 році.

В кінці 2008 року, на тлі світової фінансової кризи і паніки населення, долар подорожчав до 8 грн, досягаючи на "чорному ринку" навіть 10 грн.