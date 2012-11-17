Узгоджено завдання українсько-американського навчання “Сі бриз”

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України.

«Усі завдання, визначені учасникам початкової конференції з планування українсько-американського навчання “Сі бриз-2013”, виконані в повному обсязі», – поінформував сьогодні, 16 листопада, співдиректор навчання від української сторони капітан 1-го рангу Ігор Терьохін.

За його словами, учасники заходу, що розпочався 14 листопада, ефективно використали відведений для роботи час для розробки концепції майбутніх міжнародних маневрів.

«Ми дійшли згоди щодо тематики навчання, визначили пріоритетні навчальні завдання для його учасників, – повідомив І.Терьохін. – Виходячи з концепції навчання, також було визначено склад сил та засобів, які залучатимуться до морського, берегового та авіаційного компоненту від кожної з країн, структуру бойової організації сил та штабів, райони проведення міжнародних маневрів».

Під час конференції було розроблено попередній поетапний план проведення навчання “Сі бриз-2013”, узгоджено з представниками Міністерства надзвичайних ситуацій України основні аспекти проведення спільних тренувань з ліквідації наслідків техногенної аварії та евакуації населення з небезпечного району.

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«Основні зусилля під час майбутнього навчання будуть зосереджені на подальшому вдосконаленні фахових навиків та умінь військовослужбовців в ході спільної операції із забезпечення безпеки в морі, організованої за стандартами країн Європейського союзу та НАТО», – зазначив І.Терьохін.

До наступної конференції усі робочі питання будуть уточнені та опрацьовані у штабах країн-учасників “Сі бриз-2013”, додали в Міноборони.