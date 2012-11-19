Розпочинається IV сезон дитячого національного конкурсу «Я козацького роду!»

20 ЛИСТОПАДА 2012 р. дитячий табір «Козацька Фортеця» розпочинає IV сезон ДИТЯЧОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОНКУРСУ «Я КОЗАЦЬКОГО РОДУ!».

Мета конкурсу: сприяти вихованню у дітей патріотизму, зацікавлення козацьким світом, пізнання та захоплення національними героями через фотографію – як спосіб самовираження. Підтримати юних фотографів, допомогти повірити в себе та стати співавторами мистецького альбому. Розповсюдити інформацію про кращі світлини серед молоді України та в мережі Інтернет. Організувати тематичну виставку робіт юних фотомайстрів у Києві та під час усього літнього таборування у «Козацькій Фортеці».

Тематика:«В ОБ’ЄКТИВІ ФОТОКАМЕРИ – КОЗАЦЬКИЙ СВІТ» (козацький фотопортрет, фото історичних та архітектурних пам’яток козаччини, козацькі світлини на вільну тему).

До участі в конкурсі запрошуємо дітей від 6 до 16 років.

До журі увійдуть знані фотографи, діячі культури та мистецтв, представники Козацької Лицарської Школи, партнери фотоконкурсу.

Нагородження переможців:

• Переможці конкурсу будуть запрошені до Києва на урочисте офіційне нагородження у квітні 2013р.

• 1-10 місця – путівки до Дитячого табору «Козацька Фортеця»

• 11-20 місця – справжні козацькі подарунки.

Автор та організатор конкурсу: Дитячий табір «Козацька Фортеця».

Додаткова інформація про конкурс на сайтах: www.hopak.kiev.ua, www.fortetsyа.ua

або за тел.: +38 (098) 592-19-08, +38 (050) 410-79-32, +38 (044)229-47-73

e-mail: info@hopak.kiev.ua , pr@hopak.kiev.ua