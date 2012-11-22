Вибухом у Дніпропетровську зруйновані два гаражі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, постраждав чоловік 1957 року народження, якого у стані середньої тяжкості госпіталізовано до міської лікарні.

За даними МНС, на місці події було встановлено, що вибух стався під час ремонту газо-балонного обладнання на автомобілі Toyota Yaris. Ймовірно, був зламаний газовий кран, в результаті чого приміщення гаражу почало наповнюватись газом. Щоб провітрити приміщення, майстер відкрив ворота гаражу, після чого стався вибух.

В результаті вибуху зруйновано 2 гаража та пошкоджено 5 автомобілів.

На місці події працювали рятувальники державних пожежно-рятувальних частин №5,8,19, лікарі швидкої медичної допомоги, співробітники МВС, прокуратури та СБУ.