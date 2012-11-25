У Чернігові під час сварки чоловік застрелив сусіда та поранив його гостя

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю УМВС в області, до чергової частини Чернігівського міського відділу міліції надійшло повідомлення про стрільбу в одній із багатоповерхівок.

У під'їзді правоохоронці виявили вбитого та пораненого чоловіків. Сусід без будь-якого опору віддав правоохоронцям карабін і розповів про обставини інциденту. За його словами, ввечері мешканці квартири зверху організували святкування, що тривало далеко за північ. Музика й галас заважали відпочивати усьому під'їзду, тож чоловік піднявся нагору і попросив дати всім спокій. На це йому відповіли у грубій формі, ще й пригрозили розправою.

Сусід на сходовій клітині вимкнув електроенергію в квартирі галасливої компанії, сподіваючись, що це якось їх утихомирить. Натомість позитивної реакції не настало, а вечірка продовжилася. Тоді чоловік узяв карабін. Вигляд зброї лише розлютив чоловіків у кампанії, вони почали погрожувати сусіду розправою. Зі слів власника зброї, він розцінив ці погрози як реальні, що загрожували його життю та здоров'ю, тому спочатку зробив два попереджувальні постріли вбік, а потім – по власнику квартири і його гостю.

В свою чергу, поранений чоловік дав інші пояснення. За його словами, серед ночі в квартирі, куди він прийшов у гості, погасло світло. Коли він разом з власником квартири вийшов з помешкання, щоб перевірити електрощиток, якийсь чоловік почав по них стріляти.

Господар квартири, отримавши вогнепальне поранення в область грудної клітини та обличчя, загинув на місці. Інший чоловік з вогнепальним уламковим переломом правої кисті та алкогольним сп'янінням був госпіталізований до міської лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Триває розслідування, яке має встановити ступінь вини кожної зі сторін конфлікту.