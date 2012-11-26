Янукович звільнив вінницького губернатора

23:16, 26 листопада 2012
Суспільство
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Президент України Віктор Янукович звільнив Миколу Джигу з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Віктор Янукович та Микола Джига

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається у документі, М.Джигу звільнено у зв'язку з обранням його народним депутатом України.

Як повідомляв УНІАН, М.Джига переміг на парламентських виборах як висуванець Партії регіонів в окрузі № 15 на Вінниччині.

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