Янукович звільнив вінницького губернатора

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як зазначається у документі, М.Джигу звільнено у зв'язку з обранням його народним депутатом України.

Як повідомляв УНІАН, М.Джига переміг на парламентських виборах як висуванець Партії регіонів в окрузі № 15 на Вінниччині.