Янукович звільнив вінницького губернатора
23:16, 26 листопада 2012Суспільство
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Президент України Віктор Янукович звільнив Миколу Джигу з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації.
Віктор Янукович та Микола Джига
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як зазначається у документі, М.Джигу звільнено у зв'язку з обранням його народним депутатом України.
Як повідомляв УНІАН, М.Джига переміг на парламентських виборах як висуванець Партії регіонів в окрузі № 15 на Вінниччині.
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