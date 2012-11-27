9 березня в Миколаєві троє молодих людей зґвалтували 18-річну О.Макар, а потім намагалися спалити живцем. Дівчина померла 29 березня в Донецькому опіковому центрі, де вона перебувала з 16 березня і перенесла кілька операцій.

Слухання у справі почалися 24 травня в Центральному районному суді м. Миколаєва.

Прокуратура висунула обвинувачення Євгену Kpacнoщоку, Артему Пoгocяну та Максиму Пpиcяжнюку. Всі троє обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Є.Краснощоку, окрім цих двох статей, інкримінують ще й ч.3 статті 153 КK України (нacильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).

Прокурори вимагають засудити Є.Краснощока до довічного ув’язнення, а А.Погосяна та М.Присяжнюка – до 14 і 15 років позбавлення волі.