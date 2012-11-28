18-річний хлопець застрелився після сварки з коханою

Як повідомили кореспонденту УНІАН у міськвідділі міліції, про те, що її знайомий вистрілив собі в шию з мисливської гладкоствольної рушниці повідомила міліції сама дівчина.

Правоохоронці з’ясували, що причиною трагедії став конфлікт на любовному підгрунті.

Посварившись зі своєю коханою, Олександр дістав із сейфа рушницю, яка належала його батькові, та попрямував до Юлії. Попрощавшись із нею, він відійшов від неї на відстань близько п’яти метрів і вистрелив.

Хлопець помер в кареті «швидкої» медичної допомоги дорогою до лікарні.