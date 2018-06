ПриватБанк визнано банком року в номінації журналу The Banker

Як повідомили представники авторитетного британського журналу The Banker, таке рішення прийняв експертний комітет «Bank of the Year Awards 2012» за підсумками аналізу роботи банку за 9 місяців поточного року. Одна з найпрестижніших нагород банківського ринку - бронзова статуетка засновника журналу Брендена Брекена - була вручена керівництву банку на спеціальній церемонії 29 листопада в Лондоні.

Як зазначають експерти The Banker, факт чергового визнання ПриватБанку "Банком року" став черговим підтвердженням успішності стратегії розвитку на ринку, свідченням гарної якості активів та ефективного управління ризиками. Новаторські технологічні проекти допомогли ПриватБанку збільшити на 57% кількість клієнтських транзакцій. Не менш важливим плюсом цієї стратегії є залучення депозитів населення. Це стійке джерело фінансування дасть ПриватБанку змогу активно брати участь у розвитку економіки країни.

Щорічно експерти провідного журналу фінансової індустрії The Banker (входить до групи The Financial Times) визначають «Банк року» серед фінансово-кредитних організацій 150 країн світу. Цього року на престижну нагороду претендували понад 530 банків світу. Усі банки оцінювалися за цілою групою критеріїв, серед яких як якісні показники (прибутковість, якість активів і фінансова стійкість), так і кількісні (великі залучення капіталу, угоди M&A, впровадження нових технологій, продуктів або бізнес напрямів).

Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 мільйонів корпоративних і роздрібних клієнтів в 12 країнах світу, серед яких - Росія, Грузія, Латвія, Італія, Португалія, Китай, Великобританія, Кіпр, Німеччина, Іспанія, Казахстан. У 2011 році в рейтингу 1000 провідних банків світу британського журналу The Banker ПриватБанк зайняв 369 сходинку, зміцнивши свої позиції з 416 місця в 2010 році. В Україні ПриватБанк є найбільшим банком і лідером роздрібного банківського ринку. Щодня послугами банку користуються понад 2 млн осіб. За даними на 1 жовтня 2012 року, активи банку становлять 164,563 млрд грн, кредитний портфель - 111,6 млрд грн, зобов'язання - 146 808 млрд грн, власний капітал - 17,754 млрд грн, прибуток - 991,175 млн грн.