У компанії стверджують, що поставлена речовина призначена для цивільних промислових цілей.

Індійська компанія придумала виправдання за поставку в Росію вибухівки, незважаючи на санкції Сполучених Штатів, про що раніше повідомляв Reuters.

У листі виданню компанія Ideal Detonators заявила, що дотримується індійських правил, а відправлена нею речовина призначена для цивільних промислових цілей і не належить до військового класу.

"Вантаж... призначений для промислової діяльності, і це цивільна вибухова речовина", - йдеться в листі.

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Раніше Reuters повідомило, що компанія Ideal Detonators Private Limited поставила речовину, відому як октоген (HMX), двом виробникам вибухових речовин у Росії.

Одна з цих російських компаній, зазначених як одержувач октогену, є виробником речовин "Промсинтез", який, за словами представника СБУ, має зв'язки з військовими цієї країни.

При цьому раніше уряд США назвав октоген "критично важливим для військових зусиль Росії" і застеріг фінансові установи від сприяння будь-яким продажам цієї речовини Москві.

За даними Центру технічної інформації Міноборони США, октоген широко використовується в боєголовках ракет і торпед, ракетних двигунах, вибухових снарядах і пластикових вибухових речовинах для сучасних військових систем.

Водночас він також має обмежене застосування в цивільних цілях, у гірничодобувній промисловості та інших галузях промисловості.

При цьому юристи наголошували, що Міністерство фінансів США має право накладати санкції на тих, хто продає НМХ і подібні речовини Росії.

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