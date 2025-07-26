Ось уже 20 років мандрівники потерпають від обмежень, які часто критикуються, як безглузді.

Європейський союз планує нарешті послабити жорсткі обмеження щодо провозу рідини у ручній поклажі в літаку. Про це повідомляє Euronews.

Єврокомісія оголосила про плани розгорнути у європейських аеропортах сучасне сканувальне обладнання, яке дозволяє перевіряти вміст контейнерів об’ємом понад 100 мл. Нові системи вже працюють у кількох аеропортах Європи й отримали схвальні відгуки експертів. Наступний крок — рішення Європейської конференції цивільної авіації. Якщо воно буде позитивним, обмеження можуть скасувати буквально "з дня на день".

Втім, процес може затягнутися. У багатьох аеропортів немає фінансової можливості оперативно встановити дороге обладнання, тож коли нові правила набудуть чинності - велике питання.

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Звідки взялося правило "100 мл"?

Обмеження на провезення рідин в ручній поклажі запровадили у 2006 році після спроби теракту на рейсах з Великої Британії до США та Канади. Тоді британська поліція запобігла змові, в якій терористи планували використати рідкі вибухові речовини, замасковані під напої, аби підірвати кілька авіалайнерів.

Ця загроза змусила державні авіаційні агенції Європи, США та багатьох інших країн ухвалити суворі правила: усі рідини (не тільки напої, але також, наприклад, гелі, аерозолі, лосьйони, навіть зубна паста) в ручній поклажі мають бути в упаковках не більше 100 мл і складатися в прозорий пакет. При цьому сукупний об’єм усіх рідин, які везе пасажир, не повинен перевищувати один літр. Винятки робили лише для ліків і дитячого харчування.

Однак ці обмеження критикували як безглузді. Хоча вони справді ускладнюють потенційним терористам створення бомби з рідинною вибухівкою, повністю усунути таку небезпеку обмеження не можуть. Крім того, сучасні сканери в аеропортах і так вже здатні виявляти небезпечні рідини.

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