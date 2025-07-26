Ймовірне зіткнення YR4 із Місяцем може стати найпотужнішим ударом за останні 5 тисяч років.

Астероїд, який вважали небезпечним для Землі, має рекордні шанси зіткнутися з Місяцем у 2032 році. Про це пише видання CNN.

Зазначається, що спочатку, після відкриття наприкінці 2024-го, YR4 мав імовірність зіткнення із Землею на рівні 3,1% - рекордно високу серед усіх відомих астероїдів. Але подальші наземні та космічні спостереження дозволили виключити удар по нашій планеті. Натомість, існує близько 4,3% шансів, що він вріжеться у Місяць.

Ймовірне зіткнення YR4 із Місяцем може стати найпотужнішим ударом за останні 5 тисяч років.

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Важливо, що розмір астероїда - близько 60 метрів, тобто це так званий "вбивця міст", здатний спричинити регіональне спустошення у разі удару по Землі. У разі зіткнення з Місяцем може утворитися кратер діаметром до 1 кілометра, а до 100 мільйонів кілограмів пилу та уламків здіймуться в космос. Хоча Землі не загрожує удар уламків, частина дрібного місячного пилу може дістатися атмосфери планети - і спричинити метеоритний дощ, видимий неозброєним оком.

Втім, ці частинки летітимуть з надзвуковою швидкістю, і хоч атмосфера захистить поверхню планети, супутники та космічні апарати можуть опинитися під загрозою. За оцінками вчених, удар може призвести до тимчасового збою в роботі супутників зв'язку та навігації, що позначиться на багатьох сферах - від транспорту до інтернету. Зіткнення YR4 з Місяцем може створити таку кількість космічного сміття, яка дорівнює десятирічному накопиченню метеорного пилу.

Зазначається, що до 2028 року вчені будуть уточнювати його траєкторію і приймуть рішення - чи потрібне втручання, наприклад, місія на кшталт DART, яка у 2022 році успішно відхилила інший астероїд.

Новини про астероїди

Вчений з Національної лабораторії Sandia досліджує нетрадиційний спосіб виявлення астероїдів після настання темряви, перетворюючи сонячні дзеркала на засоби нічного спостереження.

Джон Сандаскі вважає, що геліостати, які здебільшого відбивають сонячне світло для вироблення електроенергії, можна перепрофілювати для виявлення слабкого світла, відбитого від об'єктів поблизу Землі, завдяки чому можна виявити потенційні загрози до того, як вони вдарять.

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