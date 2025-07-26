США звинуватили Китай у сприянні агресії РФ проти України.

Під час засідання ООН у п'ятницю США заявили Китаю, що він повинен "припинити підживлювати агресію Росії" в Україні. Водночас КНР звинуватила Вашингтон у спробах перекласти провину та спровокувати конфронтацію. Про це пише Reuters.

В.о. посла США в ООН Дороті Ші закликала всі країни, зокрема Китай, припинити експорт до Росії товарів подвійного призначення, які, як вона вважає, сприяють розвитку військової промисловості РФ та дозволяють країні обстрілювати Україну дронами та ракетами.

"Заяви Пекіна про введення жорсткого контролю за експортом товарів подвійного призначення розсипаються на тлі щоденного виявлення китайських компонентів у безпілотниках, зброї та транспортних засобах, які Росія використовує проти України", - наголосила Ші під час засідання Ради Безпеки ООН з питань України, до складу якої входять 15 членів.

Відео дня

Водночас заступник посла Китаю в ООН Ген Шуан заявив, що його країна не розпочинала війну в Україні, не є стороною конфлікту, ніколи не постачала летальну зброю та завжди "суворо контролювала матеріали подвійного призначення, включаючи експорт безпілотників".

"Ми закликаємо США припинити перекладати провину за українське питання або створювати конфронтацію, а натомість відігравати більш конструктивну роль у сприянні припиненню вогню та мирним переговорам", - додав Шуан.

Своєю чергою Ші відповіла:

"Якщо Китай щиро прагне миру, він повинен припинити підживлювати агресію Росії".

Співпраця між Китаєм та Росією - що відомо

Раніше Reuters повідомляв, що Китай таємно постачає Росії двигуни для БпЛА під маркуванням холодильного обладнання, щоб уникнути західних санкцій у разі виявлення. Однак міністерство закордонних справ Китаю наголосило, що не знає про експорт деталей для Garpiya та контролює продаж товарів подвійного призначення за кордон.

Водночас в українській розвідці зазначили:

"Дрони дальнього радіуса дії використовуються для атак на цивільні та військові цілі в глибині української території, причому Росія використовує близько 500 таких дронів на місяць".

Також The Telegraph писав, що Китай передає РФ передові дронові технології. Відомо, що ЄС вже ввів санкції проти низки китайських компаній за постачання компонентів для зброї, однак співпраця між країнами не зупинилася.

За словами журналістів, Пекін зайняв чітку позицію, а саме - підтримка Путіна у війні - це інструмент для стримування США, і жертвами цієї геостратегії стала Європа.

Вас також можуть зацікавити новини: