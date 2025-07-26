Вона стверджує, що деякі її колеги, які знали про її діагноз, використовували цю інформацію проти неї.

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка відома своїми скандальними висловлюваннями, розповіла, що має синдром Аспергера, та пояснила, як це впливає на неї. Про це вона написала в коментарях під дописом керівниці комунікацій Інституту економічних досліджень Олени Шкарпової у Facebook.

У своєму дописі Шкарпова поділилася своєю думкою про Безуглу. Вона зазначила, що "це не пост підтримки, а спроба подивитися на людину, яка всіх дратує, дивує та бісить, під іншим кутом".

"Дякую, що так уважно написали і вникли в суть. Аспергер чи нейрорізне (нейрорізноманіття, - УНІАН) мислення", - написала Безугла.

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Вона стверджує, що деякі її колеги, які знали про її діагноз, використовували цю інформацію проти неї:

"Усвідомлюючи специфіку, зробила її своєю зброєю, знаряддям для досягнення власних ідей, визначивши пріоритетним шляхом роботу для держави на середньострокову перспективу, враховуючи війну, яка розпочалася у 2014 році".

Депутатка пояснила, що відчуває емоції інакше і має високий поріг страху, а брехня для неї - майже неможлива.

"Наше мислення дійсно відрізняється. Я думаю через структури, алгоритми, логіку. Факти й спостереження накладаються у свідомості, наче дані у базі, і з них формується висновок - побудований на змінних, які я врахувала", - написала вона.

Що таке синдром Аспергера

Синдром Аспергера - це розлад із спектра аутизму, що характеризується труднощами в соціальній взаємодії, особливостями сприйняття інформації, підвищеною увагою до деталей та схильністю до системного мислення. Люди з цим синдромом зазвичай мають нормальний або високий інтелект і не мають порушень мовлення, але можуть відчувати труднощі з розумінням емоцій інших і зчитуванням соціальних сигналів. Сьогодні термін часто замінюють на поняття "аутизм без порушень інтелекту" або "аутизм високого функціонування".

Скандальні висловлювання Безуглої

Нещодавно Безугла висловилася про загибель колеги по парламенту Ярослава Рущишина. Вона опублікувала пост, в якому згадала Рущишина без належної загиблим пошани. Висловилася критично, дорікнувши, що депутат не підіймав питань, пов’язаних з обороною. Більше того, вона згадала обставини трагічної загибелі Рущишина в ДТП на мотоциклі Harley-Davidson з припискою "загинув не в бою" та "комендантська година на нардепів не поширюється".

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