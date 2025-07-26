Папа зустрівся з главою відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

Папа Римський Лев XIV уперше після своєї інтронізації прийняв у Ватикані високопоставленого представника РПЦ. Про це повідомила в суботу, 26 липня, прес-служба Святого Престолу.

Згідно з опублікованим повідомленням, вранці 26 липня Лев XIV прийняв на аудієнції шістьох гостей. Четвертим у списку вказано митрополита Волоколамського Антонія, главу відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

Жодних подробиць про переговори у Ватикані не повідомили.

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Раніше митрополит Антоній в інтерв'ю газеті La Repubblica похвалив попереднього Папу Франциска за "збалансовану позицію" щодо війни в Україні.

При цьому він відкинув пропозицію зробити Ватикан майданчиком переговорів Москви і Києва, вказавши на "русофобські заяви" українських греко-католиків, які Ватикан нібито "ніколи не відкидав".

Він також зазначив, що зустріч Лева XIV з патріархом РПЦ Кирилом зараз не обговорюється.

Папа Римський і війна в Україні

Раніше видання ANSA писало, що Лев XIV зацікавлений у відновленні діалогу з РПЦ, щоб знизити напруженість, пов'язану з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

У травні Папа Римський заявив про готовність провести у Ватикані переговори між Москвою і Києвом. Однак тоді в МЗС РФ відкинули таку можливість.

Також на початку червня він поговорив телефоном із Володимиром Путіним і закликав його до миру в Україні.

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