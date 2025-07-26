Тепер Dying Light: The Beast вийде 19 вересня.

Techland відклала реліз Dying Light: The Beast за кілька тижнів до виходу. Тепер гра вийде 19 вересня, замість 22 серпня. Розробникам потрібен час, щоб гра відповідала високим очікуванням як гравців, так і самих розробників.

Techland підкреслює, що хоче зробити The Beast найкращою частиною всієї серії. На фінальні штрихи команді знадобиться чотири тижні, за цей час вони планують поліпшити читабельність інтерфейсу, а також довести до розуму анімації, фізику і катсцени.

Спочатку The Beast створювалася як сюжетне доповнення до Dying Light 2 Stay Human, але за два роки розроблення масштаб проекту значно виріс, і тепер це повноцінна самостійна гра.

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Сюжет обертається навколо Кайла Крейна, героя оригінальної Dying Light. За однією з кінцівок він виявився інфікований, а потім провів 13 років в ув'язненні у Барона, і тепер повертається в абсолютно новий світ.

Раніше ми розповідали, що в Dying Light вийде безкоштовне оновлення, яке підтягне графіку, але це не ремастер. Геймдиректор Тімон Смектала почав переживати, коли зрозумів, що гравці чекали на повноцінний ремастер.

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