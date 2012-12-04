«Старі друзі» Віктор Янукович і Настя Петрик обмінялися подарунками

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком Всеукраїнської наради з питань захисту прав дитини В.Янукович сказав, що хоче привітати 10-річну А.Петрик з перемогою в Міжнародному пісенному конкурсі.

«Ми з Настею старі друзі, і я хочу особисто її привітати», - сказав Президент.

Президент подарував юній співачці мікшерний пульт та професійний студійний мікрофон нового покоління, розроблений спеціально для запису соло вокалу та точного зняття звуку з будь-якого акустичного інструменту.

У свою чергу А.Петрик подякувала за подарунок і подарувала В.Януковичу ляльку.

Як повідомляв УНІАН, 10-річна українка Н.Петрик стала переможницею пісенного конкурсу дитяче «Євробачення-2012», що пройшов 1 грудня в Амстердамі.