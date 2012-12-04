У Києві сніг прибирають 5 тисяч двірників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, територію Голосіївського району від снігу очищало 468 двірників та 18 одиниць техніки, Дарницький район – 384 особи та 25 машин снігоприбиральної техніки, Деснянський район – 431 двірник та 15 одиниць техніки.

У Дніпровському районі до прибирання було залучено 521 комунальника та 16 одиниць спеціалізованої техніки, в Оболонському районі – 703 двірники та 51 одиницю снігоприбиральної техніки, Печерський район від снігу очищало 366 комунальників та 14 одиниць техніки.

Територію Подільського району розчищали 394 двірники та 11 одиниць техніки, Святошинський від снігу прибирали 689 комунальників та 20 машин снігоприбиральної техніки. До очищення території Солом’янського району було залучено 894 двірники та 24 одиниці спеціалізованої техніки, а у Шевченківському районі прибудинкові території та доріжки розчищали від снігу 615 комунальників та 29 одиниць техніки.