У Києві 8-річний хлопчик провалився в яму з гарячою водою

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпровського району Києва, нещасний випадок стався сьогодні близько 8-ї год. ранку на вул. Алматинській, 89-А.

«Хлопчик йшов до школи та потрапив у провал асфальту з гарячою водою», - йдеться в повідомленні.

Дитина отримала опіки правої ноги та обох рук (попередній діагноз 2-3 ступеню). Хлопчика прооперовано, він знаходиться в опіковому центрі Київської міської клінічної лікарні №2.

У зв’язку з цим прокуратура Дніпровського району Києва доручила райуправлінню міліції провести досудове розслідування кримінального провадження за фактом травмування дитини.

Під час досудового розслідування райуправління міліції зобов’язано з’ясувати усі обставини травмування дитини та встановити винних посадовців, службова недбалість котрих призвела до тяжких наслідків.

Крім цього, прокуратурою Дніпровського району Києва вже надано доручення столичним Інспекціям Держгірпромнагляду та Держенергонагляду, а також Дніпровській РДА й ПАТ «Київенерго» провести перевірки та надати висновки про причин пошкодження ділянки теплотраси та травмування дитини.