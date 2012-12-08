Покупці житла в Києві вподобали двокімнатні хрущовки

Про це йдеться в огляді ринку купівлі-продажу квартир у Києві компанії Real Druzi, переданому агентству УНІАН.

У листопаді 2012 року, порівняно з жовтнем, середня заявлена ціна кв. м знизилася на 0,7%.

Кількість пропозицій продажу квартир Києва в листопаді, порівняно з жовтнем, знизилася на 1,7%.

У листопаді в структурі пропозиції частка трикімнатних квартир становила 37%, двокімнатних - 31%, однокімнатних - 21%. Найменше було виставлено на продаж багатокімнатних (із п'ятьма і більше кімнатами) квартир (3%).

Найбільший інтерес у покупців викликали квартири економ сегменту: однокімнатні вартістю до 50 тис. дол., двокімнатні «хрущовки» - до 60 тис. дол., (до 80 тис. дол. у панельних будинках) і трикімнатні квартири вартістю до 90 тис. дол. За прогнозами компанії, як середня заявлена, так і середня реальна вартість квадратного метра квартир Києва, швидше за все, продовжить плавне зниження за рахунок ще активнішого торгу на ринку.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi - українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу та оренди житлової й комерційної нерухомості. У базі компанії представлено понад 80 тис. об'єктів житлової та комерційної нерухомості Києва й Київської області.