Moody's знизило рейтинг ДТЕК і може знизити рейтинг МХП

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті рейтингового агентства.

Згідно з повідомленням, Moody's також поставило на перегляд з можливим зниженням рейтинги CFR, PDR і єврооблігацій агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» (МХП) «B3».

За інформацією Moody's, такі рейтингові дії зумовлені зниженням рейтингу України до «B3» з «B2» з прогнозом «негативний».

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Як повідомляв УНІАН, рейтингове агентство Moody’s слідом за зниженням суверенних рейтингів України знизило автономні кредитні оцінки, рейтинги оцінки боргів і депозитів 11 українських банків і одній лізинговій компанії.

Знижено рейтинги таких банків: «Фінанси і кредит», «Кредит Дніпро», «Перший український міжнародний банк», «ОТР Україна», «Південний», «Приватбанк», «Промінвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Ощадбанк України», український філіал російського банку «Ощадбанк Росії», «Укрексімбанк», «Укрінбанк» і «VAB», а також лізингової компанії «Райффайзен лізинг Аваль».

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Минулого тижня Moody's Investors Service знизило рейтинг державних облігацій України до «B3» з «B2», прогноз – «негативний». Зниження рейтингу зумовлене погіршенням оцінки Moody's інституційної сили України, нестачею зовнішньої ліквідності, що підвищує ризики для національної валюти, більш ширшою фінансовою і економічною кризою, а також відносно слабкими економічними прогнозами для України.

Moody's також знизило стелю країнового рейтингу для зобов'язань України в іноземній валюті до «B3» з «B1».